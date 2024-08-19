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19 августа, 22:36

Джокович побил рекорд Надаля по пребыванию в топ-2 рейтинга ATP

Игнат Заздравин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович превзошел рейтинговый рекорд испанца Рафаэля Надаля.

Текущая неделя стала для 37-летнего спортсмена 597-й в топ-2 рейтинга ATP. Надаль, который был предыдущим рекордсменом, остановился на 596 неделях.

Кроме того, Джокович, который сейчас идет вторым в рейтинге, является рекордсменом по пребыванию на первой строчке — он занимал ее 428 недель.

4 августа Джокович обыграл другого испанца Карлоса Алькараса в финале Олимпиады-2024 в одиночном разряде — 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Серб впервые в карьере завоевал олимпийское золото.

Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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