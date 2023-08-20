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Сегодня, 11:43

Джокович — о финале с Алькарасом: «Это лучший способ подготовиться к US Open»

Виктория Кравченко
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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением о предстоящей встрече с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира в Цинциннати (США).

«Думаю, это будет очень хороший тест перед US Open. Конечно, условия в Цинциннати другие по сравнению с Нью-Йорком. К тому же здесь можно сыграть только три сета. Сейчас я столкнусь с лучшим игроком, который еще и находится в хорошей форме. Это самый большой вызов, который я мог получить, с нетерпением жду его. Сейчас это лучший способ подготовиться к поездке в Нью-Йорк», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Джокович в полуфинале «мастерса» в Цинциннати обыграл немца Александра Зверева со счетом 7:6 (7:5), 7:5. 20-летний Алькарас — первая ракетка мира.

Карлос Алькарас
Новак Джокович
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