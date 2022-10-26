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Сегодня, 07:40

Джокович поделился мнением об Алькасаре

Виктория Кравченко
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что думает об испанце Карлосе Алькарасе, который на данный момент возглавляет рейтинг теннисистов.

«Он первый в мире, Алькарас этого заслуживает. Я думаю, это здорово для тенниса, что такой молодой парень показывает такие исторические результаты, много нового внимания к нашему виду спорта. Мы все выигрываем от этого», — цитирует Джоковича We Are Tennis.

19-летний Алькарас победил в своем первом финале мэйджора, обыграв в финале US Open — 2022 представителя Каспера Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Карлос Алькарас
Новак Джокович
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