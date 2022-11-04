Джокович — о победе над Хачановым: «Я очень доволен тем, как закончил эту игру»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мнением об игре против россиянина Карена Хачанова в третьем круге турнира в Париже.

«Хачанов — это тот, кого я действительно хорошо знаю. Мы много тренируемся и около 10 раз играли друг против друга на разных покрытиях. Он победил меня четыре года назад в финале, так что я знаю, что ему нравится это покрытие, ему нравятся эти условия.

Первый сет был довольно равным, у меня были свои шансы, у него был брейк, и он держался, но я сломал его подачу в 10-м гейме первого сета, и думаю, что после этого импульс изменился. Во втором сете я был другим игроком, подавал лучше. Я очень доволен тем, как закончил эту игру", — приводит The Straits Times слова 35-летнего серба.

Джокович обыграл Хачанова со счетом 6:4, 6:1. В четвертьфинале турнира сербский теннисист сыграет с Лоренцо Музетти из Италии.