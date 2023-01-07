Джокович — о победе над Медведевым: «Каждый матч с ним — это игра в кошки-мышки»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился мыслями после победы над россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде (6:3,6:4).

«С Даниилом никогда не бывает легко. Всегда приходится менять темп, подачу, ответную позицию, розыгрыши, пытаться доставить ему дискомфорт. Каждый матч с ним — это игра в кошки-мышки. Он один из лучших на данный момент.

Определенно, на таких кортах, как этот, где все происходит очень быстро и мяч как бы скользит по поверхности, с ним трудно играть. Но он допустил две двойные ошибки на двух брейк-пойнтах, как в первом, так и во втором сетах. Я знал, что в такие моменты он может пойти на большее, поэтому попытался сменить свою позицию, и это сработало», — приводит пресс-служба ATP слова серба.

В финале турнира Джокович сыграет с американцем Себастьяном Кордой.