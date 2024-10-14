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Сегодня, 08:55

Джокович поднялся на 6-е место в чемпионской гонке ATP

Руслан Минаев
Новак Джокович.
Фото AFP
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Серб Новак Джокович поднялся на две позиции в чемпионской гонке ATP. 37-летний теннисист обошел норвежца Каспера Рууда и россиянина Андрея Рублева и теперь занимает шестое место.

Первая пятерка осталась без изменений. Лидирует итальянец Янник Синнер, далее идут — Карлос Алькарас (Испания), Александр Зверев (Германия), Даниил Медведев (Россия) и Тэйлор Фритц (США).

В топ-10 вошел болгарин Григор Димитров, сместив американца Томми Пола.

Чемпионская гонка ATP, 14 октября:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10 330 очков

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6710

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6215

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4820

5 (5). Тэйлор Фритц (США) — 4290

6 (8). Новак Джокович (Сербия) — 3910

7 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 3805

8 (7). Андрей Рублев (Россия) — 3580

9 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3305

10 (11). Григор Димитров (Болгария) — 2935

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Андрей Рублев
Григор Димитров
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
Янник Синнер

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