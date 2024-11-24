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Сегодня, 12:32

Джокович пошутил о назначении Маррея своим тренером

Руслан Минаев
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Серб Новак Джокович пошутил о том, что его тренером станет британец Энди Маррей, который завершил карьеру в этом году после Олимпиады в Париже.

«Ему все равно не нравилось завершение карьеры», — написал Джокович в соцсети X.

Энди Маррей (справа) стал тренером Новака Джоковича. «Время одному из самых сложных соперников занять место в моем углу». Маррей стал тренером Джоковича

37-летний серб является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом 2024 года. Всего за карьеру он выиграл 100 турниров АТР.

37-летний Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также Маррей дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов в турнирах ATP.

Теннис
Новак Джокович
Энди Маррей

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