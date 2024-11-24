Джокович пошутил о назначении Маррея своим тренером

Серб Новак Джокович пошутил о том, что его тренером станет британец Энди Маррей, который завершил карьеру в этом году после Олимпиады в Париже.

«Ему все равно не нравилось завершение карьеры», — написал Джокович в соцсети X.

37-летний серб является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», олимпийским чемпионом 2024 года. Всего за карьеру он выиграл 100 турниров АТР.

37-летний Маррей является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде. Также Маррей дважды становился победителем Уимблдона (2013, 2016) и один раз — US Open (2012). Всего на его счету 46 титулов в турнирах ATP.