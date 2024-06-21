Джокович приступил к тренировкам после операции

Сербский теннисист Новак Джокович начал тренироваться на корте после операции на колене.

Джокович опубликовал видео с тренировки в социальных сетях. «Теннис, я скучал по тебе! Продолжаем работать изо дня в день», — подписал публикацию спортсмен.

37-летний теннисист 3 июня обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в четвертом круге «Ролан Гаррос» — 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3. После этого Джокович снялся с турнира из-за травмы мениска.

18 июня НОК Сербии подтвердил участие Джоковича в Олимпийских играх-2024.