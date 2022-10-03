Джокович признался, кто будет плакать, когда он завершит карьеру теннисиста

Сербский теннисист Новак Джокович сказал, кто будет плакать, когда он завершит спортивную карьеру.

«Моя мама наверняка», — цитирует 35-летнего теннисиста Telegraf.rs.

Также он отметил, что пока слишком рано думать об этом.

«Я не близок к тому, чтобы уйти из спорта, и не хочу слишком много думать об этом. У Роджера было прекрасное завершение карьеры на Кубке Лейвера в Лондоне. Мы все были там, чтобы попрощаться с ним на великолепном мероприятии. Должно быть, это было что-то особенное для него, и нет никаких сомнений, что он это заслужил. Одно я знаю точно: я определенно хочу, чтобы мои великие соперники пришли и попрощались со мной», — добавил спортсмен.

2 октября Джокович стал победителем теннисного турнира в Тель-Авиве. В финальном матче он обыграл Марина Чилича из Хорватии (6:3, 6:4). Таким образом, серб завоевал свой 89-й титул в карьере и третий в текущем сезоне.