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Сегодня, 18:57

Джокович признался, кто будет плакать, когда он завершит карьеру теннисиста

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович сказал, кто будет плакать, когда он завершит спортивную карьеру.

«Моя мама наверняка», — цитирует 35-летнего теннисиста Telegraf.rs.

Также он отметил, что пока слишком рано думать об этом.

«Я не близок к тому, чтобы уйти из спорта, и не хочу слишком много думать об этом. У Роджера было прекрасное завершение карьеры на Кубке Лейвера в Лондоне. Мы все были там, чтобы попрощаться с ним на великолепном мероприятии. Должно быть, это было что-то особенное для него, и нет никаких сомнений, что он это заслужил. Одно я знаю точно: я определенно хочу, чтобы мои великие соперники пришли и попрощались со мной», — добавил спортсмен.

2 октября Джокович стал победителем теннисного турнира в Тель-Авиве. В финальном матче он обыграл Марина Чилича из Хорватии (6:3, 6:4). Таким образом, серб завоевал свой 89-й титул в карьере и третий в текущем сезоне.

Источник: https://www.telegraf.rs/english/3564732-djokovic-reveals-to-israelis-im-not-close-to-retiring-one-person-will-surely-cry-when-that-happens
Теннис
Новак Джокович
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