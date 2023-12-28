Джокович признан «Чемпионом чемпионов» по версии L'Equipe

Сербский теннисист Новак Джокович получил награду «Чемпион чемпионов», которую с 1946 года вручает французское издание L'Equipe.

В голосовании первая ракетка мира набрал 876 баллов. 36-летний спортсмен во второй раз в карьере получил этот титул. Впервые он был признан лучшим спортсменом по версии L'Equipe в 2021 году. Джокович является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР.

Второе место по результатам голосования занял французский пловец Леон Маршан (361 балл). Третьим стал нидерландец Макс Ферстаппен, выступающий в «Формуле-1» за команду «Ред Булл» (348).

У женщин в данной премии победила американская гимнастка Симона Байлз.