Джокович проиграл Звереву на выставочном турнире в Дубае

Сегодня, 21:23
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл немцу Александру Звереву на командном выставочном турнире в Дубае.
Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Зверева. Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут.
12-я ракетка мира Зверев четыре раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету пятой ракетки мира Джоковича один эйс, две двойные и два реализованных брейк-пойнта из двух.
Для 25-летнего немца это первая победа после травмы, полученной на «Ролан Гаррос». Тогда спортсмен порвал связки голеностопа.
Зверев помог команде «Hawks» одержать победу над «Falcons» со счетом 35:27. Первых представляют Доминик Тим, Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина, вторых — Арина Соболенко, Григор Димитров и Паула Бадоса.
World Tennis League
Дубай, ОАЭ
Крытые корты, хард
Групповой этап
Falcons — Hawks — 27:35
Григор Димитров/ Паула Бадоса (Болгария/Испания) — Доминик Тим/ Анастасия Павлюченкова (Австрия/Россия) — 5:7, 6:3, 10-4
Арина Соболенко (Беларусь) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:0, 1:6, 6-10
Новак Джокович (Сербия) — Александр Зверев (Германия) — 3:6, 4:6