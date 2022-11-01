Джокович прокомментировал победу над Кресси во втором круге турнира в Париже

Сербский теннисист Новак Джокович подвел итоги победного матча против американца Максима Кресси во втором круге турнира в Париже (7:6, 6:4).

«Это было очень напряженно, я испытывал большое давление. Когда вы играете с кем-то, кто так хорошо подает, у вас не так много времени, чтобы расслабиться. Нужно все время быть начеку. Надо отдать ему должное за то, что он хорошо подавал в некоторые важные моменты. У меня были шансы в первом сете сломать его, и во втором тоже.

Я мог сделать то, что у меня получается лучше всего, а именно просто быть уверенным, находясь в задней части корта, и ждать возможностей, когда они представятся, попытаться извлечь из них выгоду. В целом я очень доволен тем, как себя чувствовал и как играл», — приводит пресс-служба официального сайта ATP слова серба.

В третьем раунде соревнований Джокович может сыграть с россиянином Кареном Хачановым или швейцарцем Марком-Андреа Хюслером.