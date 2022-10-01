Джокович — о победе над Сафиуллиным: «Это был очень конкурентный матч»

Седьмая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал победу над россиянином Романом Сафиуллиным (6:1, 7:6) в полуфинале турнира категории ATP-250 в Тель-Авиве.

«Думаю, это был очень конкурентный матч, особенно во втором сете. Должен сказать, что сегодня я был достаточно эмоционален на корте, было много напряжения, в том числе из-за его агрессивного стиля игры. У него очень мощная подача. Я знал, что должен оставаться очень сосредоточенным. Нужно отдать ему должное. Это был приятный вечер на корте», — цитирует пресс-служба АТР Джоковича.

В финале турнира Джокович сыграет с победителем матча Констан Летьен (Франция) — Марин Чилич (Хорватия).