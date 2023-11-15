Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 04:43

Джокович: «Синнер провел фантастический матч»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал поражение от итальянца Янника Синнера (5:7, 7:6 (7:5), 6:7 (2:7)) в матче зеленой группы итогового турнира ATP.

«Думаю, главное отличие в том, что в важных моментах он был смелее. Синнер заслужил победу, потому что в ключевые моменты я был недостаточно агрессивен, недостаточно решителен. Я дал ему возможность взять контроль над очками. При счете 15-30 в третьем сете я должен был вмешаться, но не сделал этого, и соперник воспользовался этим. Мне остается только поздравить его. Он только что провел фантастический матч. Это то, что я сказал ему у сетки. Думаю, в самые важные моменты он показал свою лучшую игру и абсолютно заслужил победу», — приводит пресс-служба ATP слова Джоковича.

Для обоих это был второй матч на турнире. У Синнера теперь две победы, а у Джоковича — одна победа и одно поражение.

Янник Синнер. Джокович проиграл Синнеру на итоговом турнире ATP
0
Читайте также
«С детства люблю силовые приемы и драки». Интервью российского защитника, остановившего Макдэвида
Валиева и ажиотаж. Мысли по итогам «Гран-при» в Казани
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Синнер — о первой победе над Джоковичем: «Для меня это очень много значит»