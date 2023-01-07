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Сегодня, 15:31

Джокович — о травме в матче с Медведевым: «К счастью, ничего серьезного не произошло»

Мария Гусева
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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал травму, полученную в матче с россиянином Даниилом Медведевым (6:3, 6:4) в полуфинале турнира в Аделаиде (Австралия). Серб взял медицинский перерыв в конце первого сета.

«К счастью, ничего серьезного не произошло, иначе я бы не смог продолжать. Я просто взял медицинский перерыв, принял немного противовоспалительных средств и вроде бы пришел в себя после нескольких геймов. Я просто пытался сохранить импульс и не позволять ему взять мою подачу. Я думаю, что это было самым важным. Я знал, что в итоге у меня будет шанс. Чем дольше длился матч, тем меньше нога беспокоила меня. Надеюсь, завтра все будет хорошо», — цитирует пресс-служба ATP Джоковича.

В финале турнира соперником Джоковича станет американец Себастьян Корда. Финальный матч пройдет завтра, 8 января, в 10.30 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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