Джокович провел время со своими детьми на корте после финального матча Итогового турнира ATP

Сербский теннисист Новак Джокович после победного матча Итогового турнира ATP с Янником Синнером (6:3, 6:3) пообщался на корте со своими детьми.

«Здорово, что мои дети последние два дня смотрели теннис. Это отлично. Всегда хотел перед ними выступить, когда они достигнут возраста, в котором будут понимать, что происходит. Сейчас это так — они осознают, что происходит.

Благодарен, что я отец двух этих ангелов. Они подарили мне столько счастья и любви. Они дают мне силу», — сказал Джокович после матча.