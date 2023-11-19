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19 ноября, 23:40

Джокович провел время со своими детьми на корте после финального матча Итогового турнира ATP

Виктория Кравченко
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович после победного матча Итогового турнира ATP с Янником Синнером (6:3, 6:3) пообщался на корте со своими детьми.

«Здорово, что мои дети последние два дня смотрели теннис. Это отлично. Всегда хотел перед ними выступить, когда они достигнут возраста, в котором будут понимать, что происходит. Сейчас это так — они осознают, что происходит.

Благодарен, что я отец двух этих ангелов. Они подарили мне столько счастья и любви. Они дают мне силу», — сказал Джокович после матча.

Для 36-летнего серба это рекордная седьмая победа в финале Итогового турнира ATP.

 
 
 
Новак Джокович
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