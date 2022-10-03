Джокович рассказал, что ему больше всего понравилось в Тель-Авиве

Сербский теннисист Новак Джокович перед отъездом из Израиля рассказал, какое впечатление на него произвел Тель-Авив.

«На этой неделе я много играл в теннис. Это то, чего я хотел и почему приехал в Израиль. Честно говоря, у меня не было времени осматривать достопримечательности, но мне понравился пляж. Я проводил там не менее часа каждый день, бегал трусцой, катался на велосипеде, плавал. Я немного прогулялся по старому городу и познакомился с историей», — приводит слова 35-летнего теннисиста Telegraf.rs.

Джокович стал победителем теннисного турнира ATP-250 в Тель-Авиве. В финальном матче он обыграл Марина Чилича из Хорватии (6:3, 6:4).