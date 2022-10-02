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2 октября, 23:16

Джокович рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру

Иван Шитик
Корреспондент

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович высказался о смене поколений в мировом теннисе.

«Меня вдохновляет новое поколение звезд, которые постепенно меняют теннис. Я не собираюсь останавливаться, хочу и дальше прогрессировать. Тем более, когда есть такие парни, как Алькарас, которые полны сил и адреналина. Так что мне всегда нужно придумывать, как стать лучше и подняться на более высокий уровень», — цитирует Джоковича ESPN.

2 октября сербский теннисист выиграл турнир в Тель-Авиве. Джокович завоевал свой 89-й титул в карьере и третий в текущем сезоне.

Новак Джокович
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