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Сегодня, 11:52

Джокович рассказал, что общался со спортсменами с травмами колена

Виктория Кравченко
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что поговорил со спортсменами, у которых были травмы колена.

На «Ролан Гаррос» 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» получил травму колена и перенес операцию.

«Я сомневался, приеду ли я на Уимблдон. Я провел несколько долгих бесед с некоторыми спортсменами, которые прошли через похожие ситуации, например с Тейлором Фрицем, который пережил примерно то же самое, что и я три года назад. Говорил со Стэном Вавринкой, лыжницей Линдси Вонн», — цитирует Джоковича официальный сайт Уимблдона.

Он заявил, что в него это вселило в него веру и оптимизм.

Ранее 37-летний теннисист рассказал, что не чувствовал боль в матче с Даниилом Медведевым (6:3, 6:4) на выставочном турнире в Харлингеме. Джокович снялся с четвертьфинала «Ролан Гаррос» из-за травмы мениска.

Теннис
Новак Джокович
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