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Сегодня, 14:48

Джокович рассказал, что победа на Уимблдоне придала ему уверенности

Алина Савинова
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Сербский теннисист Новак Джокович рассказал о том, как на него повлияла победа на Уимблдоне-2022.

«То, как начался сезон, было не очень позитивным для меня, и я испытал некоторые новые необычные ощущения вне корта после Австралии, так что это повлияло на мой теннис и потребовалось немного времени, чтобы найти баланс и желаемый уровень тенниса. Уимблдон был очень важным турниром для меня, и после этого я почувствовал огромное облегчение и прилив уверенности», — приводит Eurosport слова Джоковича.

Также серб оценил значимость, которую представляет для него турнир в Париже.

«Я хотел играть здесь, потому что выступал на этом турнире хорошо в прошлом, и, выходя в финал ATP, хочется провести больше матчей на самом высоком уровне, так что, надеюсь, я смогу провести здесь отличную неделю и завершить сезон наилучшим образом», — добавил он.

Джокович является шестикратным победителем «Мастерса» в Париже.

Сегодня, 1 ноября, он сыграет с американцем Максимом Кресси в рамках этого турнира. Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://www.eurosport.com/tennis/atp-paris/2022/exclusive-novak-djokovic-says-wimbledon-win-was-huge-relief-and-confidence-boost-ahead-of-paris-mast_sto9208987/story.shtml
Новак Джокович
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