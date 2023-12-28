Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 16:45

Джокович рассказал, как Коби Брайант отговорил его от завершения карьеры

Алина Савинова
Telegram Дзен

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какую роль пятикратный чемпион НБА Коби Брайант сыграл в его карьере.

«Коби всегда помогал мне, когда я больше всего в этом нуждался. После того как мне сделали операцию на локте, мне было тяжело в моральном плане. Я даже подумывал о том, чтобы уйти из тенниса. Он подбадривал меня, делился своим опытом, давал советы», — заявил серб.

Ранее стало известно, что Джокович получил награду «Чемпион чемпионов», которую с 1946 года вручает французское издание L'Equipe.

36-летний сербский теннисист является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-novak-djokovic-i-even-considered-leaving-tennis-kobe-bryant-encouraged-me?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
0
Читайте также
ОКР начал выплачивать компенсацию отстраненным от соревнований российским олимпийцам
Нападающего Прохоркина обменяли из «Сибири» в «Авангард»
Лавров рассказал о тайной встрече западных стран по формуле Зеленского
Продюсер Игорь Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой
Онколог назвал провоцирующие массовые виды рака факторы
В Варшаве заметили большие очереди стоящих за паспортами украинцев
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева, Алькараса и Джоковича
В мужском теннисе изменили систему начисления очков. Поможет ли это Медведеву и Рублеву?
Хенман убежден, что соперничество Алькараса с Синнером и Руне будет способствовать развитию тенниса
Тренер Рублева: «Иногда Андрей теряет рассудок»
Медведев: «Цель в новом году — попытаться стартовать, как в 2023-м, и сохранить этот уровень в течение сезона»
Медведев: «Если мне снова придется столкнуться с Надалем, для меня это будет большим испытанием»
Медведев принес победу своей команде в выставочном турнире в ОАЭ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Маррей ответил на вопрос о возможном завершении карьеры