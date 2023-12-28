Джокович рассказал, как Коби Брайант отговорил его от завершения карьеры

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, какую роль пятикратный чемпион НБА Коби Брайант сыграл в его карьере.

«Коби всегда помогал мне, когда я больше всего в этом нуждался. После того как мне сделали операцию на локте, мне было тяжело в моральном плане. Я даже подумывал о том, чтобы уйти из тенниса. Он подбадривал меня, делился своим опытом, давал советы», — заявил серб.

Ранее стало известно, что Джокович получил награду «Чемпион чемпионов», которую с 1946 года вручает французское издание L'Equipe.

36-летний сербский теннисист является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР.