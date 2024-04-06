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6 апреля, 23:39

Джокович: «Мне нужно больше времени, чтобы достичь своего пика на грунте»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Монте-Карло (Монако).

«Мои ожидания не очень высоки, учитывая то, как я играл в этом году на турнирах, а также мои результаты в Монако в предыдущие годы, которые были не очень хорошими», — заявил Джокович.

Также он ответил на вопрос о том, сколько времени ему требуется, чтобы почувствовать игру на грунтовом покрытии.

«Грунт — самая требовательная поверхность. Игрокам вроде меня требуется немного больше времени, чтобы достичь пика на этом покрытии. Раньше я выступал лучше в Монте-Карло. Я выигрывал титулы в 2013 и 2015 годах, довольно давно. Последние пять или шесть сезонов не были такими успешными, и я всегда надеюсь, что это может измениться. Я не играл в Майами, поэтому у меня было дополнительное время, чтобы потренироваться на грунте и адаптировать свое тело и игру к этому покрытию, так что посмотрим, как пойдет», — добавил спортсмен.

Турнир в Монте-Карло пройдет с 7 по 14 апреля. Джокович получил первый номер посева и во втором круге «мастерса» сыграет с россиянином Романом Сафиуллиным или квалифайером.

Источник: https://www.tennis-x.com/xblog/2024-04-06/37599.php
Теннис
Новак Джокович
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