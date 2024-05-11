Джокович рассказал о своем состоянии после того, как ему попали бутылкой по голове на турнире в Риме

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович рассказал о своем состоянии после того, как ему попали бутылкой по голове после победы над французом Корантеном Муте (6:3, 6:1) во втором круге турнира ATP в Риме (Италия).

После завершения встречи Джокович отправился к болельщикам, чтобы раздать автографы. Во время этого ему в голову с трибуны прилетела бутылка. Серб опустился на колени, схватившись за голову, и некоторое время приходил в себя, после чего покинул стадион в сопровождении работников арены.

«Всем спасибо за тревожные сообщения. Произошел несчастный случай, сейчас я спокойно отдыхаю в отеле с пакетом со льдом. Увидимся в воскресенье», — написал Джокович в соцсетях.

В третьем круге турнира в Риме Джокович встретится с чилийцем Алехандро Табило. Матч состоится в воскресенье, 12 мая.