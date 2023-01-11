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Сегодня, 16:49

Джокович — о том, что снялся с выставочного матча: «Я хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open»

Алина Савинова
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал, почему снялся с тренировочного матча против россиянина Даниила Медведева.

«Дело в подколенном сухожилии, с которым у меня были проблемы на прошлой неделе в Аделаиде в полуфинале против Медведева, и сегодня я играл с ним же. Я почувствовал небольшой дискомфорт и решил сняться, потому что не хотел рисковать. Я сыграл сет и извинился перед ним. Он отнесся с пониманием. Я просто хочу избежать более серьезных проблем перед Australian Open», — сказал Джокович.

Ранее сообщалось, что серб получил травму во время выставочного матча с Медведевым. Тренировка должна была длиться 75 минут, но Джокович покинул ее после одного сета (4:6), который продолжался 36 минут.

13 января Джокович должен сыграть тренировочный матч с австралийцем Ником Кирьосом.

Источник: https://twitter.com/bradeningram/status/1613081231868186626
Теннис
Даниил Медведев
Новак Джокович
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