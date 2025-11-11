Джокович считает, что допинговый скандал будет преследовать Синнера всю карьеру

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал ситуацию с допинговым делом итальянца Янника Синнера.

В этом сезоне Синнер отбыл трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В марте 2024 года он дважды сдал положительный допинг-тест — в организме спортсмена обнаружили метаболит клостебола.

«Эта тень всегда будет следовать за ним — так же, как история с вакцинацией от ковида до сих пор тянется за мной. Вам стоит спросить об этом его самого», — сказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.

24-летний Синнер является победителем четырех турниров «Большого шлема». Всего на его счету 23 титула на уровне АТР в одиночном разряде.