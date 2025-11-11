Видео
Допинг

11 ноября, 17:09

Джокович считает, что допинговый скандал будет преследовать Синнера всю карьеру

Алина Савинова

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал ситуацию с допинговым делом итальянца Янника Синнера.

В этом сезоне Синнер отбыл трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В марте 2024 года он дважды сдал положительный допинг-тест — в организме спортсмена обнаружили метаболит клостебола.

«Эта тень всегда будет следовать за ним — так же, как история с вакцинацией от ковида до сих пор тянется за мной. Вам стоит спросить об этом его самого», — сказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.

24-летний Синнер является победителем четырех турниров «Большого шлема». Всего на его счету 23 титула на уровне АТР в одиночном разряде.

5

  • Из Алматы

    В ...надцатый раз напомню, что никакого допинга не было. Найденная концентрация клостебола настолько ничтожна, что не могла никоим образом повлиять на спортивные результаты. Была лишь небрежность физиотерапевта и массажиста, не проконтролировавших, чтобы запрещённое вещество не могло из мази попасть в организм спорстмена. То есть всё нарушение антидопинговых правил по сути состояло лишь в самом факте попадания запрещённого вещества в организм, но отнюдь не в допинге как способе нечестным образом улучшить спортивные результаты.

    12.11.2025

  • Каша из топора

    Правильно. Пусть его ещё всю жизнь совесть мучает!

    12.11.2025

  • alehan.227471

    да, на жуликов синера и швитек в теннисном мире посматривают косо

    12.11.2025

  • andy1962

    о всяком случае, российская пресса и болельщики должны продолжать его травить так, как травят за рубежом наших оступившихся спортсменов. Прямо говорить, что Синнер - допингер. Причем, он добингер открытый, явный в отличие от многих, кто попался просто по незнанию.

    11.11.2025

  • zg

    А Синнеру это будет фиолетово и он продолжит,к сожалению,клепать титулы!

    11.11.2025

    Теннис
    Новак Джокович
    Янник Синнер
    Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
    Оже-Альяссим победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
    Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»
    Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
    Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
    Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
    Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
