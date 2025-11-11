Джокович считает, что допинговый скандал будет преследовать Синнера всю карьеру

Допинг
11 ноября, 17:09
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал ситуацию с допинговым делом итальянца Янника Синнера.
В этом сезоне Синнер отбыл трехмесячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. В марте 2024 года он дважды сдал положительный допинг-тест — в организме спортсмена обнаружили метаболит клостебола.
«Эта тень всегда будет следовать за ним — так же, как история с вакцинацией от ковида до сих пор тянется за мной. Вам стоит спросить об этом его самого», — сказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.
24-летний Синнер является победителем четырех турниров «Большого шлема». Всего на его счету 23 титула на уровне АТР в одиночном разряде.
Из Алматы
В ...надцатый раз напомню, что никакого допинга не было. Найденная концентрация клостебола настолько ничтожна, что не могла никоим образом повлиять на спортивные результаты. Была лишь небрежность физиотерапевта и массажиста, не проконтролировавших, чтобы запрещённое вещество не могло из мази попасть в организм спорстмена. То есть всё нарушение антидопинговых правил по сути состояло лишь в самом факте попадания запрещённого вещества в организм, но отнюдь не в допинге как способе нечестным образом улучшить спортивные результаты.
12.11.2025
Каша из топора
Правильно. Пусть его ещё всю жизнь совесть мучает!
12.11.2025
alehan.227471
да, на жуликов синера и швитек в теннисном мире посматривают косо
12.11.2025
andy1962
о всяком случае, российская пресса и болельщики должны продолжать его травить так, как травят за рубежом наших оступившихся спортсменов. Прямо говорить, что Синнер - допингер. Причем, он добингер открытый, явный в отличие от многих, кто попался просто по незнанию.
11.11.2025
zg
А Синнеру это будет фиолетово и он продолжит,к сожалению,клепать титулы!
11.11.2025