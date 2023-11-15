Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 02:23

Джокович проиграл Синнеру на итоговом турнире ATP

Евгений Козинов
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в матче зеленой группы итогового турнира ATP — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2).

Матч продолжался 3 часа 11 минут. 22-летний итальянец сделал 15 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов. На счету 36-летнего серба 20 подач навылет, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнтов (из 3).

Для обоих это был второй матч на турнире. У Синнера теперь две победы, а у Джоковича — одна победа и одно поражение.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Янник Синнер (Италия, 4) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)

Теннис: новости и результаты игр, рейтинги ATP и WTA, расписание турниров и обзоры матчей, статистика в актуальном виде

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/finals/2023/
Теннис
Новак Джокович
Янник Синнер
4
Обсудить
Читайте также
«Не важно — друзья или враги». Медведев и Рублев разделили старт Итогового турнира
Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Лукашенко объявил о раскрытии преступной схемы по экспорту молока в РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Материалы сюжета: Итоговый турнир ATP 2023: основные материалы, участники и группы
«Не важно — друзья или враги». Медведев и Рублев разделили старт Итогового турнира
Медведев крушит рекорды
Пивоварова не считает, что Медведев проводит лучший сезон в карьере
Джокович — Синнер: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)
Петрова надеется, что Медведев и Рублев выйдут из группы на Итоговом турнире АТР
Циципас снялся с Итогового турнира АТР из-за травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

Пивоварова не считает, что Медведев проводит лучший сезон в карьере