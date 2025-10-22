Джокович снялся с «мастерса» в Париже

Пятая ракетка мира Новак Джокович пропустит «мастерс» в Париже.

«У меня замечательные воспоминания и большие успехи за эти годы, особенно семь титулов. Надеюсь увидеться в следующем году. Спасибо», — написал спортсмен в соцсети.

В основной сетке 38-летнего серба заменит француз Бенжамен Бонзи.

Джокович является семикратный чемпионом турнира в Париже. Соревнования пройдут с 27 октября по 2 ноября.