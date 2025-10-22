Джокович снялся с «мастерса» в Париже

22 октября, 13:40
Пятая ракетка мира Новак Джокович пропустит «мастерс» в Париже.
«У меня замечательные воспоминания и большие успехи за эти годы, особенно семь титулов. Надеюсь увидеться в следующем году. Спасибо», — написал спортсмен в соцсети.
В основной сетке 38-летнего серба заменит француз Бенжамен Бонзи.
Джокович является семикратный чемпионом турнира в Париже. Соревнования пройдут с 27 октября по 2 ноября.
Djin Ignatov
Пора уже /!
22.10.2025
_Mike N_
Новак испугался Дани и снялся с турнира ! :laughing::laughing::laughing:
22.10.2025