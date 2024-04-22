Новак Джокович стал спортсменом года по версии Laureus

Сербский теннисист Новак Джокович стал обладателем спортивного «Оскара». Он был признан спортсменом 2023 года по версии Laureus. Для теннисиста это пятая награда в данной номинации.

Полузащитница «Барселоны» Айтана Бонманти признана спортсменкой года. Хавбек «Реала» Джуд Беллингем получил награду «Прорыв года».

Спортивная гимнастка Симона Байлз стала обладательницей премии — «Возвращение года».

Женская сборная Испании по футболу была названа лучшей командой года по версии Laureus.

20 апреля Джокович снялся с «мастерса» в Мадриде.