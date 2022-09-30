Джокович стал соперником Сафиуллина по полуфиналу турнира в Тель-Авиве

Сегодня, 18:19
Седьмая ракетка мира Новак Джокович победил Вашека Поспишила из Канады в 1/4 финала турнира в Тель-Авиве.
Серб победил соперника в двух сетах -7:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час и 54 минуты.
В полуфинале соревнований в Тель-Авиве Джокович сразится с россиянином Романом Сафиуллиным.
Тель-Авив (Израиль)
Турнир ATP Tel Aviv Watergen Open
Призовой фонд 949 475 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия, 1) — Вашек Поспишил (Канада, LL) — 7:6 (7:5), 6:3