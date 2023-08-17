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Сегодня, 03:02

Джокович сыграет с Монфисом в третьем круге турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Цинциннати. Его соперник, испанец Алехандро Давидович Фокина после проигранного первого сета отказался от продолжения борьбы.

Следующим соперником серба будет француз Гаэль Монфис.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:4, 0:0 (отказ второго)

Маккензи Макдональд (США, WC) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 6:4, 2:0 (отказ второго)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/cincinnati/2023/
Теннис
Новак Джокович
Хольгер Руне
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