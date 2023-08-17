Джокович сыграет с Монфисом в третьем круге турнира в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в третий круг турнира в Цинциннати. Его соперник, испанец Алехандро Давидович Фокина после проигранного первого сета отказался от продолжения борьбы. Следующим соперником серба будет француз Гаэль Монфис. Цинциннати (США) Турнир ATP Western & Southern Open Призовой фонд 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Новак Джокович (Сербия, 2) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:4, 0:0 (отказ второго) Маккензи Макдональд (США, WC) — Хольгер Руне (Дания, 6) — 6:4, 2:0 (отказ второго)