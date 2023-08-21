Джокович в четырех матчах с Алькарасом одержал вторую победу

Вторая ракетка мира Новак Джокович в финале турнира в Цинциннати обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса — 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Для 36-летнего серба и 20-летнего испанца это четвертая очная встреча. После турнира в Цинциннати оба теннисиста имеют по две победы: Алькарас обыграл Джоковича в полуфинале турнира в Мадриде-2022 и в финале Уимблдона-2023, Новак победил в полуфинале «Ролан Гаррос».

Для Джоковича это четвертый трофей в 2023 году и 95-й титул в карьере. Также серб в третий раз выиграл турнир в Цинциннати.