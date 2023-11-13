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Сегодня, 02:17

Джокович в трех сетах обыграл Руне на старте Итогового турнира ATP

Сергей Разин
корреспондент
Новак Джокович.
Фото AFP
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Сербский теннисист Новак Джокович в стартовом матче Итогового турнира ATP обыграл норвежца Хольгер Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 6 минут. На счету 36-летнего серба 10 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. У 20-летнего норвежца 18 подач навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

Также в группе с Джоковичем и Руне итальянец Янник Синнер и грек Стефанос Циципас.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Зеленая группа

Новак Джокович (Сербия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3

Новак Джокович
Хольгер Руне
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