Джокович в трех сетах обыграл Руне на старте Итогового турнира ATP

Сегодня, 02:17
Сербский теннисист Новак Джокович в стартовом матче Итогового турнира ATP обыграл норвежца Хольгер Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.
Встреча продолжалась 3 часа 6 минут. На счету 36-летнего серба 10 эйсов, 4 ошибки на второй подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 8. У 20-летнего норвежца 18 подач навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
Также в группе с Джоковичем и Руне итальянец Янник Синнер и грек Стефанос Циципас.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Зеленая группа
Новак Джокович (Сербия, 1) — Хольгер Руне (Дания, 8) — 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3