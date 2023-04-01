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Сегодня, 07:16

Джокович возглавит рейтинг ATP после поражения Альакраса в полуфинале турнира в Майами

Иван Торопцев
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович возглавит рейтинг ATP после поражения испанца Карлоса Алькараса от Янника Синнера (7:6 (7:4), 4:6, 2:6) в полуфинале турнира в Майами (США).

Для того, чтобы остаться лидером рейтинга, Алькарасу нужно было выиграть турнир и защитить прошлогодний титул чемпиона. Испанец поднялся на первую строчку 20 марта после победы на турнире в Индиан-Уэллсе, в финале которого он обыграл Даниила Медведева (6:3, 6:2).

В финале турнира в Майами Янник Синнер встретится с Даниилом Медведевым, матч пройдет в воскресенье, 2 апреля.

Новый рейтинг ATP будет опубликован в понедельник, 3 апреля.

Новак Джокович
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