Джокович проиграл Де Минауру в 1/4 финала Объединенного кубка в Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович проиграл австралийцу Алексу Де Минауру в четвертьфинале Объединенного кубка.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Де Минаура.

Это поражение стало первым для Джоковича в Австралии с 2018 года. Тогда он в четвертом круге Australian Open уступил корейцу Хен Чону.

На тренировке, которая состоялась 2 января, у 36-летнего сербского теннисиста были проблемы с правым запястьем. Во время вчерашнего и сегодняшнего матчей он вызывал на корт физиотерапевта.

Перт (Австралия)

Объединенный Кубок. Плей-офф

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Австралия – Сербия – 1:0

Алекс Де Минаур – Новак Джокович – 6:4, 6:4