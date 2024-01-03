Джокович прервал беспроигрышную серию из 43 матчей в Австралии

Первая ракетка мира Новак Джокович впервые с 2018 года потерпел поражение в Австралии.

3 января сербский теннисист уступил австралийцу Алексу Де Минауру в четвертьфинале Объединенного кубка (4:6, 4:6).

Последний раз Джокович проигрывал в Австралии шесть лет назад. Тогда он в четвертом круге Australian Open уступил корейцу Хен Чону. В период с 2018 по 2024 годы серб одержал 43 победы подряд в этой стране.

36-летний сербский теннисист является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР.