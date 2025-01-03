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Сегодня, 15:39

Джокович проиграл Опелке в четвертьфинале турнира в Брисбене

Камила Абдурахманова
Новак Джокович.
Фото AFP
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Сербский теннисист Новак Джокович проиграл в четвертьфинале турнира АТР 293-й ракетке мира Райлли Опелке.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась победой Опелки со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

В полуфинале американец сыграет с французом Джованни Мпетши Перрикаром.

Брисбен (Австралия)

Турнир ATP Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Райлли Опелка (США) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:6 (8:6), 6:3

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/brisbane/2025/
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Теннис
Новак Джокович
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