Джокович проиграл Опелке в четвертьфинале турнира в Брисбене

Сегодня, 15:39
Сербский теннисист Новак Джокович проиграл в четвертьфинале турнира АТР 293-й ракетке мира Райлли Опелке.
Встреча продолжалась 1 час 40 минут и завершилась победой Опелки со счетом 7:6 (8:6), 6:3.
В полуфинале американец сыграет с французом Джованни Мпетши Перрикаром.
Брисбен (Австралия)
Турнир ATP Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 766 290 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Райлли Опелка (США) — Новак Джокович (Сербия, 1) — 7:6 (8:6), 6:3