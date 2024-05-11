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Сегодня, 14:18

Джокович вышел к фанатам в велосипедном шлеме после инцидента с попаданием бутылки в голову

Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Сербский теннисист Новак Джокович вышел к болельщикам в велосипедном шлеме после того, как ему попали бутылкой по голове.

Ситуация произошла в пятницу, 10 мая, после матча второго круга турнира в Риме с представителем Франции Корентеном Муте (6:3, 6:1). Первая ракетка мира подошел к фанатам, чтобы раздать автографы. Во время этого 36-летнему спортсмену в голову с трибуны прилетела бутылка. Серб опустился на колени, схватившись за голову, и некоторое время приходил в себя, после чего покинул стадион в сопровождении работников арены.

Новак Джокович. Джоковича ударили бутылкой по голове. Всему виной несчастный случай

В третьем круге турнира в Риме Джокович сыграет против чилийца Алехандро Табило. Матч состоится в воскресенье, 12 мая.

Теннис
Новак Джокович
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