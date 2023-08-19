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Сегодня, 05:03

Джокович вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Евгений Козинов
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото USA Today Sports
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Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в 1/4 финала турнира в Цинциннати. В двух сетах он выиграл у американца Тэйлора Фритца — 6:0, 6:4.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. На счету 36-летнего серба 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 из 5 реализованных брейк-пойнтов. 25-летний американец сделал 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки и реализовал своей единственный брейк-пойнт.

Следующим соперником Джоковича будет немец Александр Зверев.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия) - Тэйлор Фритц (США) — 6:0, 6:4

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/atp/cincinnati/2023/
Теннис
Новак Джокович
Тэйлор Фритц
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