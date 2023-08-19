Джокович вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Сегодня, 05:03
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в 1/4 финала турнира в Цинциннати. В двух сетах он выиграл у американца Тэйлора Фритца — 6:0, 6:4.
Матч продолжался 1 час 2 минуты. На счету 36-летнего серба 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 из 5 реализованных брейк-пойнтов. 25-летний американец сделал 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки и реализовал своей единственный брейк-пойнт.
Следующим соперником Джоковича будет немец Александр Зверев.
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия) - Тэйлор Фритц (США) — 6:0, 6:4