Джокович вышел в полуфинал турнира в Цинциннати

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу в 1/4 финала турнира в Цинциннати. В двух сетах он выиграл у американца Тэйлора Фритца — 6:0, 6:4.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. На счету 36-летнего серба 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 5 из 5 реализованных брейк-пойнтов. 25-летний американец сделал 1 эйс, допустил 4 двойные ошибки и реализовал своей единственный брейк-пойнт.

Следующим соперником Джоковича будет немец Александр Зверев.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия) - Тэйлор Фритц (США) — 6:0, 6:4