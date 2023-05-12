Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Риме — 7:6 (7:5), 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 51 минуту.

1-я ракетка мира Джокович 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 6. На счету 61- ракетки мира 4 эйса, 2 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В следующем раунде Джокович встретится с болгарином Григором Димитровым. Серб является действующим чемпионом турнира.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 705 780 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — 7:6 (7:5), 6:2