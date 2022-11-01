Джокович вышел в третий круг турнира в Париже и может сыграть с Хачановым

Седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович обыграл американца Максима Кресси во втором круге теннисного турнира в Париже. Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Джокович выиграл в двух сетах — 7:6, 6:4. В третьем раунде соревнований Джокович с россиянином Кареном Хачановым или швейцарцем Марком-Андреа Хюслером. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 5 415 410 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Новак Джокович (Сербия, 6) — Максим Кресси (США) — 7:6 (7:1), 6:4