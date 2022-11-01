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Сегодня, 20:28

Джокович вышел в третий круг турнира в Париже и может сыграть с Хачановым

Иван Шитик
Корреспондент
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Седьмая ракетка мира, серб Новак Джокович обыграл американца Максима Кресси во втором круге теннисного турнира в Париже.

Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты. Джокович выиграл в двух сетах — 7:6, 6:4.

В третьем раунде соревнований Джокович с россиянином Кареном Хачановым или швейцарцем Марком-Андреа Хюслером.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 415 410 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 6) — Максим Кресси (США) — 7:6 (7:1), 6:4

Карен Хачанов
Новак Джокович
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