Джокович вышел во второй круг US Open

Сегодня, 06:55
Сербский теннисист Новак Джокович в первом круге US Open обыграл Раду Албота из Молдавии со счетом 6:2, 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 37-летнего серба 8 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.
Во втором круге Джокович сыграет с соотечественником Ласло Джере.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 75 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Новак Джокович (Сербия, 2) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 6:2, 6:2, 6:4