Джокович вышел во второй круг US Open

Сербский теннисист Новак Джокович в первом круге US Open обыграл Раду Албота из Молдавии со счетом 6:2, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут. На счету 37-летнего серба 8 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге Джокович сыграет с соотечественником Ласло Джере.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Новак Джокович (Сербия, 2) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 6:2, 6:2, 6:4