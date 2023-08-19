Джокович: «Я хочу поднять планку еще выше»

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что доволен своим выступлением на турнире в Цинциннати. Однако он отметил, что хочет поднять планку еще выше.

«Вы знаете, поднять планку еще выше, улучшить уровень своего тенниса — это то, чего я желаю каждый день, и это то, что происходит на самом деле во время турнира. Я провел три отличных матча, и с каждым днем общее самочувствие на корте улучшалось. Так что, надеюсь, такая же тенденция продолжится», — цитирует Джоковича Sportskeeda.

В 1/4 финала турнира в Цинциннати сербский теннисист одержал победу над американцем Тэйлором Фритцем. Его следующим соперником станет немец Александр Зверев.