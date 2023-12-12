Джокович: «Большую часть карьеры я играл во враждебной среде и научился преуспевать в ней»

Сербский теннисист Новак Джокович ответил, как относится к враждебному настрою трибун.

«Давления и стресса намного больше, если трибуны против тебя. Но большую часть карьеры я играл во враждебной среде. И я научился преуспевать в ней. Люди думают, что для меня это даже лучше, что это выжмет из меня максимум возможностей. Так и было. Но в то же время мне больше нравится играть в той среде, когда меня поддерживают», — сказал серб.

36-летний Джокович является победителем 24 турниров «Большого шлема», семикратным победителем Итогового турнира ATP и чемпионом 99 турниров АТР. Он завершил сезон-2023 в статусе первой ракетки мира.