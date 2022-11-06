Джокович заявил, что ему надо показывать, что он не уступает молодым игрокам

Серб Новак Джокович прокомментировал победу над греком Стефаносом Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Париже (6:2, 3:6, 7:6 (7:4).

«Я начал матч так же хорошо, как вчерашний четвертьфинал. Четко понимал, что мне нужно делать, и хорошо исполнял. Я был очень стабилен. Хорошо чувствовал каждый удар, и это позволяло мне контролировать матч. У меня был один плохой гейм во втором сете, я проиграл подачу. А он почувствовал себя более комфортно, уверенно, меньше ошибался. Мне было сложнее читать его подачу. В третьем сете у меня опять же было много шансов. 4:4, у меня был брейк-пойнт, там длинный-длинный розыгрыш, я ошибся в относительно простом форхенде. Немного запыхался, не хватило энергии на удар. На этом этапе моей карьеры для меня много значит, что я могу по-прежнему себя мотивировать и верю, что могу выигрывать такие матчи. Ведь мне тоже нужно показывать, что я еще не уступаю молодым, еще могу с ними бороться и выигрывать такие упорные матчи», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

В финале турнира в Париже Джокович встретится с датчанином Хольгертом Руне.