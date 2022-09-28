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28 сентября, 13:29

Джокович: «У меня все еще есть страсть и желание играть на самом высоком уровне»

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович признался, что он полон решимости продолжать играть в теннис.


«Я все еще хочу играть в теннис, хотя я достиг практически всего, чего можно достичь в нем. У меня все еще есть страсть и желание играть на самом высоком уровне. Я был полон решимости играть на Кубке Лэйвера, и я также хотел играть дальше, так что Тель-Авив был идеальным выбором для меня», — приводит Tennis365 слова 35-летнего спортсмена.

Также сербский теннисист поделился ожиданиями от турнира в Тель-Авиве.
«Я давно здесь не был и многое забыл, так что обязательно вернусь снова. Эта неделя для меня в основном посвящена теннису, я надеюсь хорошо сыграть здесь и увидеть, как много людей придет посмотреть мои матчи», — добавил он.

Джокович участвует в турнире категории ATP-250 в Тель-Авиве (Израиль). Он выступит не только в одиночном, но и в парном разряде вместе с израильским теннисистом Джонатаном Эрлихом. Турнир проходит с 26 сентября по 2 октября.

Источник: https://www.tennis365.com/atp-tour/novak-djokovic-atp-return-federer/
Теннис
Новак Джокович
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