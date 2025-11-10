Видео
10 ноября, 12:52

Джокович заявил, что хочет завершить карьеру на Олимпиаде-2028

Игнат Заздравин
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«На протяжении всей моей жизни и карьеры у меня всегда был план на несколько лет вперед: чего я хочу и как к этому прийти. Достигнув абсолютно всех возможных целей, я сказал об Олимпийских играх 2028 года, так как хотел играть еще много лет. Если бы я мог закончить на Олимпийских играх под сербским флагом, это было бы здорово. Получится ли у меня? Я не знаю. Есть вещи, которые я не могу контролировать. Я стараюсь быть как можно более здоровым как ментально, так и физически и сохранять эту конкурентоспособную энергию», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

8 ноября Джокович стал победителем турнира в Афинах. В финале 38-летний серб обыграл Лоренцо Музетти. После этого Джокович объявил, что пропустит Итоговый турнир ATP-2025 из-за повреждения.

Джокович является рекордсменом по числу титулов на турнирах Большого шлема — 24. В 2024 году он впервые выиграл олимпийское золото на Играх в Париже. До этого Джокович взял бронзу Олимпиады-2008 в Пекине.

  • Nick280881

    "Да, пример Коннорса - 100% попадание." Не стал подсказывать, это единственный пример, и то с большой натяжкой. Во-первых, Джимми только 39 исполнилось на момент того полуфинала, а не 41, как Джокович играть собирается. Во-вторых, отлетал он тогда от всех более-менее приличных игроков того времени со свистом. Не думаю, что Джокович хочет до такого доиграться, очень бы не хотелось этого видеть. Ну и в-третьих, теннис тогда был гораздо медленней, чем сейчас.

    11.11.2025

  • Nick280881

    "Тебе серого вещества в черепушке не хватит, чтобы меня позлить." Аха, по твоему тупому хамству оно и видно. Заметь, я по сути ни одного плохого слова не написал, за исключением дурачок. А из тебя хамство потоком. Ну и? Как любит говаривать главный тренер сборной России и Динамо.)))

    11.11.2025

  • hant64

    Тебе серого вещества в черепушке не хватит, чтобы меня позлить. И как тупая злобная псина может нормального человека разозлить? Своим тявканьем, что ли?:grin:

    11.11.2025

  • Nick280881

    Ну люблю иногда дурочка позлить. Извини, ничего не могу с этим поделать.))

    10.11.2025

  • Skorz.

    Спорсмены такого уровня , сами решают -когда и где ,заканчивать карьеру ! Я не поклонник Новакеа , но признаю его талант и спортивное долголетие, увенчаное сотней побед !!!

    10.11.2025

  • hant64

    Так ты сам приперся---------------- Так ты зачем-то тоже ко мне в комментарии припираешься. Или нет? И там ты не только свою тупость показываешь во всей красе, а и ещё какую-то злобную агрессивность. Ну псина, что тут сказать ещё.

    10.11.2025

  • Nick280881

    Так ты сам приперся и начал свои идиотские комментарии зачем-то писать. Видимо, чтоб в очередной раз показать свое хамство и скудоумие. Успокойся, все и так давно в курсе.

    10.11.2025

  • hant64

    Да, пример Коннорса - 100% попадание. Он на сороковом году жизни был в полуфинале US Open. И ракетку повесил на гвоздь в 44.

    10.11.2025

  • Тор-1

    Даже если Новак решит играть после 40 лет, то он не будет первым суперветераном. Федерер тоже заканчивал в 40+, вроде бы в 41. А ранее был Джим Коннорс, который играл чуть ли не до 45. А Джокович известный ЗОЖник. Так что здоровье сохранил. Если травмы подлечит, то может и дольше Коннорса играть.

    10.11.2025

  • hant64

    Мне ничего объяснять не надо, тем более такому дебилоиду, как ты. Объясняй себе подобным.

    10.11.2025

  • Nick280881

    " Сейчас, в 38, он хуже пока что только двоих в туре." После поражения от Вашеро в Шанхае и трехчасовых мучений с мандражистом Музетти в Афинах? Он таких игроков еще года 3 назад просто не заметил бы. А, ну да, кому я объясняю, ты ж реалист альтернативно одаренный.

    10.11.2025

  • hant64

    А ты не думаешь, что Джокович может быть первым, который именно это "играть на высоком уровне после 40 лет", и сделает? Сейчас, в 38, он хуже пока что только двоих в туре. Почему ему ещё не поиграть столько, сколько он сам себе отмерит? И да, а ты мне назови хоть одного игрока в истории, у которого есть 24 Шлема в одиночке (кроме Ноле, разумеется):slight_smile:

    10.11.2025

  • Nick280881

    Ну назови мне "реалист", хоть одного игрока, который играл бы одиночку на высоком уровне после 40 лет.

    10.11.2025

  • hant64

    Я реалист. Джокович тоже. А вот ты идиот, я в этом давно не сомневаюсь.

    10.11.2025

  • _Mike N_

    В Австралии попадет на Синнера или Алькараса в полуфинале, крупно проиграет и сразу захочет уйти на покой пораньше !

    10.11.2025

  • f0rz

    Джокович в 38 лет побеждает 99,9% тура, проигрывая только двум супер-топам, которые моложе его на 15 лет. Причем проигрывает достойно, не в салат. А год назад он одного из этих супертопов заборол в трехчасовом матче (причем всего 2 сета играли) в финале ОИ показав космический класс на тай-брейках. Если кто-то и сможет еще 3 года надирать задницы молодым, так это он.

    10.11.2025

  • 678ugu

    Вы же неоднократно писали, что Hant64 просто заднеприводный. Обычные мерки к такому явно не подходят. Самое печальное, не лечится от своих многочисленных психических проблем!

    10.11.2025

  • Ferrero1981

    Мог же несколько лет взять шлем , не карьерный, а за год, но в финале одного турнира проиграл… а так да, все выиграл, но он постоянно обиженный на всех этих западников, как ерш, забил бы на них-был бы здоровее ментально!

    10.11.2025

  • Кот-матрос

    Пора лечиться от зависимости.

    10.11.2025

  • Nick280881

    Он может быть хоть 100 раз великим теннисистом. Но верить в то, что он сможет в 41 год играть одиночку против соперников, которые ему в сыновья годятся, может только неисправимый оптимист или полный идиот. Сам догадайся, кто из них ты.))

    10.11.2025

  • hant64

    Хорошо, что Джокович никогда не слушал таких идиотов, как ты, иначе не стал бы таким великим теннисистом.

    10.11.2025

  • Nick280881

    Играть до 41 года в одиночке? Это за гранью фантастики. В паре теоретически можно и до 50, но он ее не играл практически.

    10.11.2025

