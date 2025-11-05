Видео
5 ноября, 13:35

Джокович — о турнире в Афинах: «Моя цель — победа»

Сергей Ярошенко

Пятая ракетка мира Новак Джокович поделился своими ожиданиями от турнира в Афинах.

В своем стартовом матче на турнире 38-летний серб победил чилийца Алехандро Табило со счетом 7:6 (7:3), 6:1.

«Разумеется, победить — это цель, но турнир для меня только начинается. Нужно подходить ко всему спокойнее — шаг за шагом, день за днем. Я доволен матчем, который провел против Табило — соперника, который всегда опасен. На самом деле, я уже дважды встречался с ним и ни разу не выигрывал, хотя оба раза мы играли на грунте», — приводит слова спортсмена Punto De Break.

В четвертьфинале турнира в столице Греции Джокович встретится с протугальцем Нуну Боржешем.

Теннис
Новак Джокович
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»
Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
Алькарас победил Музетти на Итоговом турнире ATP
Зверев надеется встретиться с Синнером в финале Итогового турнира
