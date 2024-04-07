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Сегодня, 09:35

Джокович: «Для нашего спорта важно, чтобы Надаль вышел на корт»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился мыслями об отсутствии испанца Рафаэля Надаля в последних турнирах.

В этом сезоне 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» выступил только в Брисбене, где в четвертьфинале уступил австралийцу Джордану Томпсону.

«Для нашего спорта важно, чтобы Рафа вышел на корт, и тем более в этом году, когда он сказал, что это может быть его последний тур. Жалко, что он отсутствует практически со старта сезона. Он легенда нашего спорта. Как фанат тенниса, я надеюсь, что он сможет вернуться к своему любимому грунтовому покрытию на «Ролан Гаррос», — приводит Tennis-Infinity слова Джоковича.

Открытый чемпионат Франции-2024 пройдет с 20 мая по 9 июня. 37-летний Надаль становился победителем «Ролан Гаррос» рекордные 14 раз.

Источник: https://tennis-infinity.com/atp/important-for-our-sport-to-have-rafa-djokovic-sad-about-nadals-absence
Теннис
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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