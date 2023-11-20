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Сегодня, 08:06

Джокович заявил о цели выиграть четыре турнира «Большого шлема» и олимпийское золото

Алина Савинова
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал о своих дальнейших амбициях.

«Что ж, нужно постараться выиграть четыре турнира «Большого шлема» и олимпийское золото. Люди видят, как ты выступаешь на крупных турнирах, но они не видят тех недель и месяцев самоотверженной ежедневной, еженедельной работы, попыток построить форму таким образом, чтобы достичь пика там, где тебе это нужно. Для меня, очевидно, это турниры «Большого шлема», Итоговые турниры, а в следующем году, надеюсь, также Олимпийские игры», — сказал Джокович.

36-летний сербский теннисист стал победителем Итогового турнира АТР-2023, обыграв в финальном матче итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3). Джокович выиграл соревнование в рекордный седьмой раз. Ранее он побеждал на турнире в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2022 годах.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-can-win-four-grand-slams-olympic-gold-novak-djokovic-slowing-2023-atp-finals-win?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
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