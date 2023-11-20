Джокович заявил о цели выиграть четыре турнира «Большого шлема» и олимпийское золото

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал о своих дальнейших амбициях.

«Что ж, нужно постараться выиграть четыре турнира «Большого шлема» и олимпийское золото. Люди видят, как ты выступаешь на крупных турнирах, но они не видят тех недель и месяцев самоотверженной ежедневной, еженедельной работы, попыток построить форму таким образом, чтобы достичь пика там, где тебе это нужно. Для меня, очевидно, это турниры «Большого шлема», Итоговые турниры, а в следующем году, надеюсь, также Олимпийские игры», — сказал Джокович.

36-летний сербский теннисист стал победителем Итогового турнира АТР-2023, обыграв в финальном матче итальянца Янника Синнера (6:3, 6:3). Джокович выиграл соревнование в рекордный седьмой раз. Ранее он побеждал на турнире в 2008, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2022 годах.