Джокович: «Если бы я не был из Сербии, меня бы много лет назад прославили на спортивном уровне»

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Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, считает ли он себя величайшим спортсменом всех времен.
«Я оставляю это вам, ребята, и всем остальным — порассуждать, заслуживаю ли я участия в этих дебатах. Но факт остается фактом — если бы я не был из Сербии, меня бы много лет назад прославили на спортивном уровне, особенно на Западе. Но это часть моего пути, и я горжусь тем, что приехал из Сербии — благодаря этому все эти достижения становятся еще слаще и приносят больше удовлетворения», — заявил Джокович.
Ранее сербский теннисист победил на US Open-2023 и выиграл 24-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. Всего на счету 36-летнего Джоковича 96 побед на турнирах АТР в одиночном разряде. После Открытого чемпионата США он стал первой ракеткой мира.