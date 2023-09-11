Джокович: «Если бы я не был из Сербии, меня бы много лет назад прославили на спортивном уровне»

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос, считает ли он себя величайшим спортсменом всех времен.

«Я оставляю это вам, ребята, и всем остальным — порассуждать, заслуживаю ли я участия в этих дебатах. Но факт остается фактом — если бы я не был из Сербии, меня бы много лет назад прославили на спортивном уровне, особенно на Западе. Но это часть моего пути, и я горжусь тем, что приехал из Сербии — благодаря этому все эти достижения становятся еще слаще и приносят больше удовлетворения», — заявил Джокович.

Ранее сербский теннисист победил на US Open-2023 и выиграл 24-й турнир «Большого шлема» в своей карьере. Всего на счету 36-летнего Джоковича 96 побед на турнирах АТР в одиночном разряде. После Открытого чемпионата США он стал первой ракеткой мира.